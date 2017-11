Die gut gezählten, über 3000 Zuschauer im Kleinholz, gingen nach dem nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen die harmlosen Ticino Rockets mit zwiespältigen Gefühlen nach Hause. Einerseits war da die Freude über einen souverän herausgespielten Sieg gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Tessin. Auf der anderen Seite gab es aber auch Phasen, in welcher die Mannschaft etwas den Fokus verlor und vor allem im Abschluss die nötige Konzentration und Kaltblütigkeit vermissen liess. 46:23 lautete das Schussverhältnis am Ende zu Gunsten des EHC Olten und gab die deutliche Überlegenheit des Heimteams korrekt wieder.

Aber eben: Da blieb die Sache mit den vergebenen Chancen. Nach lediglich elf Sekunden hatte Tim Stapleton die Oltner mit einem präzisen Hocheckschuss aus spitzem Winkel in Führung gebracht. Doch danach dauerte es bis in die 26. Minute, ehe die Offensivbemühungen des Gastgebers mal wieder Früchte trugen. Ueli Huber traf, von Cédric Schneuwly perfekt angespielt, zum 2:0. Was folgte waren wieder vergebene Tormöglichkeiten im Minutentakt. Es waren diese langen Momente des Haderns. welche die Zuschauer zur Verzweiflung trieben. Statt einer möglichen Gala drohte ein erneutes Zitterspiel, weil der EHCO nicht in der Lage war, den limitierten Gegner frühzeitig klar auf Distanz zu halten.

Immerhin blieb den Oltnern der befürchtete Super-GAU erspart. Es war ausgerechnet Marc Sahli vorbehalten, mit seinem allerersten NLB-Treffer die Nerven seiner Mitspieler und jener des Publikums zu beruhigen. Mit seinem schönen Ablenker zum 3:0 sorgte der Trimbacher für die Entscheidung. Sahli war ursprünglich als 13. Stürmer auf dem Matchblatt aufgeführt, kam aber zum Einsatz, weil Jewgeni Schirjajew mit einer Beinverletzung ausschied. Gemäss einer ersten Diagnose ist die Blessur allerdings nicht gravierend, so dass Schirjajew unter normalen Umständen schon am Mittwoch beim TV-Spiel gegen Ajoie wieder mit von der Partie sein dürfte.

Weitere Verletzte können sich die Oltner angesichts der angespannten Personaldecke wahrlich nicht mehr erlauben. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die Mannschaft ohne vier verletzte Stammverteidiger (Fröhlicher, Grieder, Bucher, Bagnoud) zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentor blieb. Eine gute Figur als Verteidiger-Neuling macht übrigens Jay McClement. Der Kanadier sammelt als Steuermann aus der eigenen Defensive fleissig Assists. Der gelernte Center gab gegen Zug und die Ticino Rockets fünf Vorlagen, die zu Toren führten.