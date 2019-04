«Das wird meine letzte Saison», gab Matthias Hofbauer dieser Zeitung im Dezember vergangenen Jahres bekannt. Steht also mit dem heutigen Superfinal gegen GC (20.15 Uhr) das Abschiedsspiel der Schweizer Unihockeylegende an? Mitnichten!

Anfang dieser Woche die Kehrtwende: Matthias Hofbauer hängt doch noch mindestens eine Saison an. «Mir fehlen ehrlich gesagt die Gründe, aufzuhören. Ich bin beschwerdefrei und fühle mich noch fit. Zudem verspüre ich immer noch grösste Lust, den Unihockeysport weiter auf diesem Niveau auszuüben.»

Gedanken an einen Rücktritt begleiten ihn allerdings schon seit mehreren Jahren: «Ich habe für mich schon paar Mal gedacht, das ist jetzt die letzte Saison. Letztes Jahr habe ich es einfach öffentlich gesagt.»

Dynamischer und schneller

Viele seiner langjährigen Weggefährten, darunter auch sein Bruder Christoph, beendeten bereits ihre Karriere aufgrund von Verletzungen. Von solchen blieb Hofbauer bisher verschont. «Ein Stück weit ist das auf meinen ökonomischen Spielstil zurückzuführen. Indem ich versuche, das Spiel zu lesen, vermeide ich unnötige Laufwege und mache vielleicht weniger abrupte Stopps.»

Andererseits habe er sich in jungen Jahren eine körperliche Robustheit zugelegt, von der er bis heute profitiert. «Und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu», sagt er und schmunzelt. Matthias Hofbauer ist seit den Anfängen, als der Sport noch in den Kinderschuhen steckte, dabei. Als er 1997 das erste Mal in der NLA für Wiler-Ersigen auf dem Platz steht, ist rund die Hälfte seiner derzeitigen Mitspieler noch gar nicht auf der Welt.

Im Schweizer Unihockey hat sich seither einiges getan. «Das Spiel ist viel dynamischer und schneller geworden.» Aber auch abseits des Spielfelds sind die Unterschiede zu früher beträchtlich: «Als ich 2004 das erste Mal beim SRF im ‹Sportpanorama› zu Besuch war, ging es in erster Linie darum, den Sport zu erklären.» Heuer, 2019, werden je ein Playoff-Spiel und der Superfinal live auf SRF zwei übertragen.

Der Erste war der Schönste

Eben diesem Superfinal stand der bald 38-jährige Bätterkinder bei der Einführung vor vier Jahren skeptisch gegenüber: «Meine Befürchtung, dass es vielmehr Zufallsmeister geben könnte, traf zum Glück nicht ein. Sportlich gesehen ist aber das Gefühl, eine Playoff-Final-Serie für sich zu entscheiden, nicht zu ersetzen.»