Als Sechsjähriger wurde klein Joel von seinem Freund Manuel zu den Gekkos mitgenommen. «Ich wusste gar nicht, was Inlinehockey ist und am Anfang musste ich lernen, wie man umfällt, ohne dass es weh tut», blickt der 17-jährige Gartenbaulehrling zurück. Damals musste er gleich mit den 13-, 14- und 15-jährigen trainieren, weil es bei den Gerlafinger Gekkos nur so wenige Junioren gab.

Elf Jahre sind seither vergangen. Die Spielgemeinschaft zusammen mit Oensingen stellte einen Zwischenschritt dar, bis Erich Schnyder und Markus Schwarzenbach, die Väter der beiden Freunde Joel und Manuel, für die Gekkos wieder eine eigene Juniorenbewegung aufbauten.

Wenn er weiter so wie bisher wächst, dann wird aus klein Joel bald ein zwei Meter grosser Inline-Goalie. «Es ist sicher kein Nachteil, dass ich eine gewisse Fläche des Tors abdecke», meint er selber zu seiner Körpergrösse. «Wichtiger sind aber die Beweglichkeit und die schnelle Reaktion. Dann muss man noch das Spiel lesen können, damit man vorausahnt, wann der Gegner schiessen wird.»

Aufgebot kam als Überraschung

Bis eine Woche vor dem Europameisterschafts-Turnier wusste Joel Schnyder nicht, dass er mitmachen darf. Am letzten Zusammenzug vor dem U19-EM-Turnier nahmen noch fünf Goalies teil. «Es lief mir gar nicht gut und ich war von mir selber enttäuscht. Umso mehr überraschte es mich, dass ich trotzdem nominiert wurde.»

Doch nur dabei sein, damit wäre Joel Schnyder nicht zufrieden gewesen. Er wollte spielen und kam tatsächlich im zweiten Match der Schweiz zum Einsatz. «Gegen den grossen Favoriten Deutschland haben wir normalerweise keine Chance. Aber diesmal lief es ausgezeichnet und wir spielten wie in einem Rausch. In den letzten 20 Minuten kassierte ich kein einziges Tor, obwohl wir sogar noch eine Fünfminutenstrafe kassierten.»

«Da fehlen einem fast die Worte»

Mit dem überraschenden Sieg und dieser aussergewöhnlichen Leistung gegen den späteren U19-Europameister verdiente sich Joel Schnyder die Auszeichnung als bester Goalie des Turniers. Bei den Gerlafinger Geckos ist man stolz auf den Erfolg des Juniors. «Er hat sich durch alle Camps der Nationalmannschaft durchgekämpft und wurde eigentlich als die Schweizer Nummer 3 an die EM mitgenommen», sagt Trainer Philippe Jäggi. «Aber für mich war immer klar: Gehts um die Motivation, um die Einstellung, kommt keiner an Joel vorbei. Aber die Wahl ins Allstarteam – da fehlen einem fast die Worte. Er hatte eine Chance, er hat sie genutzt. Der ganze Klub ist sehr stolz auf Joel. Ein Gekko im Nati-Trikot hatte es bisher noch nie gegeben.»