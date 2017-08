Dauerbrenner FC Solothurn: Jüngst feierte der FCS ein rundes Jubiläum in der Erstliga. Wie viele Saisons absolvierten die Solothurner denn in dieser Liga?

Wie viele neue Teams gibt es in der aktuellen Saison in der 2. Liga?

Rückblende: Wie hiess der letztjährige Topscorer in der Zweitliga?

Beim FC Solothurn hat auf diese Saison ein neuer Trainer übernommen. Sein Vorname lautet Dariusz, er ist Pole und spielte viele Jahre beim FC Aarau, so viel vorweg. Ausserdem trägt er einen komplizierten Nachnamen. Wie schreibt sich dieser richtig?

Welche Amtei (jeweils zwei Bezirke zusammen) im Kanton Solothurn beheimatet am meisten Fussballvereine (berücksichtigt werden 1. Liga bis 3. Liga)?

Welcher Verein wird auch die «Krähen» genannt und hat ebendieses Tier im Logo?

Und welcher Verein erfreut sich ab dem Spitznamen «Frösche»?

Wessen Heimstätte trägt den Namen «Giriz»?

Logokunde: Welcher Verein trägt das stilisierte Gemeindewappen in Form eines Fussballs im Logo?

Gang ins Archiv: Welche Mannschaft hat seit Einführung der elektronischen Resultat-Erfassung in der Saison 1999/2000 am meisten Kantonalmeistertitel (Sieger der Zweitliga) geholt? (Mehrfachantworten möglich)

Welches ist der älteste noch bestehende Verein im Kanton Solothurn?

Wie viele Fussballvereine tummeln sich am Platz Solothurn?

Niederungen des Regionalfussballs

Du schaust maximal ein Spiel pro Saison und auch das nur, weil dich dein Schwager zum «Mätsch» mitschleppt; warst vielleicht in der Vergangenheit eher am Ball und deine goldenen Zeiten sind längst vorbei oder aber bist gerade erst zugezogen. Da gibt es noch viel aufzuholen! Mit einer ausführlichen Lektüre des neuen «Anpfiff» winkt dir in Zukunft vielleicht ein Aufstieg.