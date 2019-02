Noch bleiben etwas mehr als 110 Tage bis zum Start des Race Across America, kurz RAAM. Auf der Website des «team4RAAM 2019» zählt ein Countdown die Sekunden rückwärts bis zum grossen Abenteuer der vier Ultra-Radfahrer. Abflug nach Los Angeles ist am 10. Juni, das Rennen beginnt fünf Tage später. Für die gut 5 000 Kilometer mit knapp 50 000 Höhenmetern Steigung hat das Viererteam, zu dem der Neuendörfer Mario Müller zählt, neun Tage Zeit.

Wem normale Ausdauer-Rennen wie die Tortour in der Schweiz mit einer Gesamtstrecke von 1 000 Kilometern nicht genügen, der nimmt quasi als Krönung am Race Across America teil. «Dieses Rennen ist für die Radfahrer vergleichbar mit dem Wimbledon-Turnier für die Tennisspieler», sagt Mario Müller.

Der Ü50er und seine drei Mitstreiter wissen, dass sie ihre Grenzen überschreiten werden. «Physisch und psychisch», konkretisiert Müller. «Es warten einerseits natürlich schier unzählige Kilometer. Am meisten Respekt habe ich aber davor, dass wir mehrere Wetterzonen passieren.»

«Es gibt nichts Gröberes»

Das Rennen quer durch die USA wird Mitte Juni im kalifornischen Oceanside erwartungsgemäss bei etwa 25 Grad starten. «Dann folgt bald ein Anstieg auf fast 1 800 Höhenmeter. Während der Abfahrt herrschen vielleicht noch 10 Grad, bevor es in der Mojave-Wüste schon mal bis zu 50 Grad heiss werden kann», schildert der Jüngste des Teams, Tobias Bailer aus Baden-Baden, die Erwartungen.

In den Rocky Mountains muss die Equipe mit Schneefällen rechnen, in der grossen Ebene von Kansas blase ein heftiger Gegenwind. «Wir müssen wirklich mit allem rechnen», ist sich auch Müller bewusst. «Auf jeden Fall wird es ein einmaliges Erlebnis. Man darf sicher stolz auf sich sein, wenn man das Race Across America geschafft hat. Es gibt nichts Gröberes im Ultra-Cycling.»

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Und es war schon eine weite Reise bis hierhin. Die Vorbereitung auf das RAAM 2019 läuft bei den vier Fahrern bereits seit Herbst 2017. Das Team um die beiden Deutschen Tobias Bailer und Thomas Göpfert sowie den Baselbieter Patrick Eichenberger bestand bereits.

Der Neuendörfer Mario Müller schloss sich auf Anfrage an. «Das musste ich mir nicht lange überlegen. Solche Projekte und Ultra-Rennen haben mich schon immer fasziniert.» Die Tortour hat er im Alleingang bewältigt. Müller sieht sich als der Allrounder des Vierer-Gespanns, welches zusätzlich aus einem Flachlandsprinter und zwei «Berggeissen» besteht.

Ein neunköpfiges Begleitteam

Eine der ersten Aufgaben war es, das Begleitteam auf die Beine zu stellen, erzählt Müller. Insgesamt neun Helfer werden die vier Fahrer vor Ort begleiten und unterstützen. Stefanie Bailer ist Personal- und Ernährungscoach sowie Mentaltrainerin und waltet als Chefin der Begleit-Crew. Zu dieser zählen ausserdem ein Kardiologe, ein professioneller Radmechaniker, eine Physiotherapeutin, ein Kameramann, der das ganze Abenteuer dokumentiert, und weitere Spezialisten.