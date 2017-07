Der Name hat sich in den Jahren mehrmals geändert: Lanciert wurden die 100 Runden ums Oltner Bifangschulhaus 1973 als «Bifang-Kriterium». In den 90er-Jahren wurde das Rennen in «GP Sälipark» umbenannt. Seit 2015 heisst der Anlass «GP Olten». Das Prinzip des nationalen Radkriteriums aber wird sich auch bei der diesjährigen 43. Austragung - 1974, 1992 und 2009 fand kein Rennen statt- nicht ändern.

Sieger beim GP Olten ist nicht unbedingt der erste Fahrer, der im Ziel eintrifft. Wenn keinem Teilnehmer ein Rundengewinn gelingt oder sich keiner der Fahrer um mindestens dreissig Sekunden vom Hauptfeld absetzen kann, gewinnt der Fahrer mit den meisten Punkten auf dem Konto.