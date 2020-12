Bogdan Kotnik nicht mehr Trainer von Volley Schönenwerd

Dem pflichtete Bogdan Kotnik in einem Interview kurz vor dem Saisonstart Anfang Oktober bei: «Was Daniel sagt, stimmt. Ich bin wie ein hungriger Löwe. Ein Löwe jagt, und wenn er schläft, denkt er ans Jagen. Bei mir ist es genau gleich – nur eben mit Volleyball.» Er gehe jedes Spiel so an, «als wäre es der letzte Match meines Lebens».

«Ich habe in meiner Karriere schon vieles gewonnen», sagte Kotnik ausserdem. «Ich weiss, wie das geht.» In seiner Heimat hatte er mit Ljubljana zweimal die Meisterschaft geholt. In Österreich feierte er mit dem SK Aich/Dob den Titelgewinn. Kotnik hat den Master in Kinesiologie und den Doktortitel in Sportpsychologie. Vor seinem Engagement bei Volley Schönenwerd machte er eine zweijährige Coaching-Pause und lehrte als Dozent an der Universität.

Kotniks Einstand bei den Schönenwerdern verlief vielversprechend. Aus den ersten drei Spielen im Oktober gegen Luzern, Näfels und Jona schaute das Punktemaximum heraus. Titelfavorit Amriswil holte die Schönenwerder in der vierten Runde auf den Boden der Tatsachen zurück (0:3).

Nach einer einmonatigen Zwangspause mit Quarantäne bzw. Selbstisolation wegen eines Coronafalls im Team bekundete Schönenwerd zuletzt Mühe, wieder in die Gänge zu kommen. Auf einen wenig überzeugenden 3:1-Erfolg gegen Traktor Basel folgte eine überraschende 2:3-Heimpleite gegen das noch punktlose Schlusslicht Luzern.

Trotzdem belegt Volley Schönenwerd mit 13 Punkten aus 6 Spielen den guten dritten Platz hinter Leader Amriswil und Chênois. Den weiteren Weg in dieser Saison wird das Team indes ohne Bogdan Kotnik gehen. Der Trainer hat den Verein aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Dies teilte der Verein am späten Donnerstagabend mit.