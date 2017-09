Damit wurde das Konzept der favorisierten Albaner zur Makulatur, weil sie mit Michael Obrecht einen neuen Goalie für einen Feldspieler einwechseln mussten. Und es hätte noch schlimmer kommen können: Kurz vor der Pause hatte Iliria Glück, als Captain Alban Jahiu den Gegner am Schienbein traf, obwohl der Ball schon sehr, sehr lange vorbei war. Diesmal gab es nur eine gelbe Karte – es hätte erneut die rote sein können.

Aber Bellach verstand es lange Zeit nicht, aus der Überzahl einen Nutzen zu ziehen. So fasste sich Burim Raimi ein Herz; sein Schuss wurde abgelenkt und Bellachs Goalie Luca Palermo war geschlagen. Iliria lag 1:0 in Führung und blieb weiter dominant. Bellach lag zurück, hatte einen Mann mehr auf dem Feld – und lauerte trotzdem auf Konter. «Die Rivalität ist zu gross und wegen der Hektik fanden wir nicht zu unserem Spiel», erklärte dies Bellachs Trainer Sandro De Cubellis nach dem Schlusspfiff. «Wir fanden keine Lösung und Iliria stand defensiv sehr gut.»

Als Iliria müde wurde

Doch dann brach am linken Flügel Mario Brcina durch und dessen Flanke verwertet in der Mitte Alessandro Fragale zu 1:1. Da begann Iliria einzubrechen. Der eingewechselte Berkin Sülüngöz schoss Bellach gegen den müde werdenden Gegner in Führung und Wasili Biellmann machte kurz vor Schluss die Sache mit dem 1:3 klar.