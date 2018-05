Dies dürfte Motivation genug sein, den erfolgreichen Weg auch in Olten fortzuführen und sich zumindest aufs Podest zu spielen. Weniger bekannt, aber nicht weniger ambitioniert, ist das zweite Wildcard-Team, das ebenfalls aus Deutschland kommt. Victoria Bieneck und Isabel Schneider spielen seit vergangenem Jahr zusammen. In dieser Zeit konnten sie beachtliche Resultate erzielen. Unter anderem wurden sie am 5-Sterne-Turnier in Fort Lauderdale Vierte und in Itapema erreichten sie den ausgezeichneten fünften Rang.

Krattiger/Beeler sind Favoriten

Im Turnier der Männer präsentiert sich die Ausgangslage ausgeglichen. Für die Turniernummer 1 Nico Beeler und Marco Krattiger geht es darum, die Leaderposition gegenüber den anderen Schweizer Teams zu festigen. Nach der Finalniederlage beim Auftaktturnier im Zürcher Hauptbahnhof waren die beiden zuletzt an internationalen Turnieren erfolgreich. Sie belegten den fünften Platz in Itapema. Eine leise Enttäuschung hingegen war das Turnier im Luzerner Lido, denn das Duo hatte sich definitiv mehr als den neunten Rang erhofft.

Gefordert werden Beeler/Krattiger von den als Nummer 2 gesetzten Adrian Heidrich und Mirco Gerson. Die beiden entschieden schon den Final in Zürich für sich. Zuletzt standen sie beim 3-Sterne-Turnier in Xiamen als Dritte auf dem Podest. Immer wieder für Spannung sorgt der Auftritt des amtierenden Schweizer Meisters, Alexei Strasser, der in Olten mit Sébastien Chevallier am Start ist. Obwohl das Duo als Nummer sechs gesetzt ist, darf es nicht abgeschrieben werden, ist es doch jederzeit für eine Überraschung und einen Podestplatz gut. Die restlichen Schweizer Männer-Teams dürften es in diesem starken Teilnehmerfeld in Olten schwer haben.

Mit «Mister Skyball» Adrian Carambula warten die Organisatoren mit einer grossen Attraktion auf. Der Italiener wird mit seinem neuen Partner Gabriele Felice im Oltner Sand stehen. Carambula verdankt seinen Spitznamen dem speziellen Service: Ihm gelingt es wie keinem anderen, den Ball extrem hochzuspielen, sodass dieser praktisch senkrecht wieder herunterfällt. Das zweite Wildcard-Team, die Tschechen David Kufa und Jakub Vala, bestreiten in Olten ihr erstes gemeinsames Turnier. Die beiden gelten als die grossen Unbekannten.