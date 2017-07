Bei relativ kaltem und teils regnerischem Wetter kämpften die Teams um jeden Ball. Trotz des Wetters war die Stimmung und Motivation jeweils top. Im B- Turnier konnte sich am Schluss das favorisierte Team mit Céline Meyer (Meggen) und Nathalie Käslin (Beckenried) gegen die Kernserin Zita Rohrer, die mit Dalia Küchler aus Sarnen antrat, durchsetzen. Die Veranstalter vom Volleythal dürfen auf ein spannendes Wochenende mit motivierten Teams zurückblicken. Die nächsten Turniere in Balsthal finden am 8. & 9. Juli (B2 & B3) sowie am 15. & 16. Juli (B1 & B2) statt.