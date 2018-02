Mit der in Milano gefundenen Liebe holte er dies im Nu nach. Es folgten acht Jahre in der DEL, neun WM-Teilnahmen mit Italien. In Nagano war Bartolone an den Olympischen Spielen dabei.

Zum Wohle seiner Familie kehrte Bartolone 2006 in die USA zurück, wo er seine letzten Jahre als Spieler in Arizona verbrachte und sich zum Trainer ausbilden liess. Zehn Jahre später fand er als Assistenztrainer beim EHC Olten Unterschlupf. Die Familie blieb zurück in den USA. «Es ist ein hartes Leben, das ich aber liebe», sagt Bartolone.

Der Trainerjob sei zu wenig stabil und eine Familie brauche Sicherheit. Desto erfolgreicher Bartolone als Headcoach wirkt, umso später wird er seine Familie sehen. «Meine Töchter sind sehr unterstützend», sagt er. Statt ihn zur Rückkehr in die Heimat Michigan zu drängen, sagen sie ihm: «Don’t give up your dream.»