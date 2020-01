Auf nationaler Ebene unerreichbar: Wiler-Ersigen will sich mit den stärksten Vereinen der Welt messen

Ein zweiter oder dritter Platz interessiere ihn trotz der starken Konkurrenz nicht. «Wer hinter dem Turniersieger liegt, ist eben nur der erste Verlierer und wird schnell vergessen», meint Berger. In seinen Augen zählen am Ende nur das Resultat und die Titel, die man erobert.

Morgen Sonntag startet der SV Wiler-Ersigen um 17 Uhr im Sportzentrum Zuchwil gegen Floorball Köniz ins neue Jahr. Das Derby ist zugleich die letzte Vorbereitung auf den Champions Cup im tschechischen Ostrava, welcher für den SVWE am 11. Januar mit dem Halbfinal gegen Titelverteidiger Classic Tampere aus Finnland beginnt. Trainer Thomas Berger ist optimistisch und will die grossartigen Erfolge der letzten Jahre weiterführen.

Ein Ziel sei es, die besten Spieler der U21 an die Spitze heranzuführen. «Aber es ist ein riesiger Schritt vom Nachwuchs in die Nationalliga A», erklärt Berger. «Wir nehmen den einen oder anderen aus der U21 zu uns ins Training und in den Qualifikationsspielen gibt es ebenfalls Gelegenheiten zu Einsätzen.» So erzielte etwa das U21-Talent Noah Siegenthaler im letzten Spiel vor der Weihnachtspause in Thun sein erstes NLA-Tor.

Was hält Berger vom derzeit hartnäckigsten Konkurrenten, den Grasshoppers, die in der Tabelle zwei Punkte hinter Leader Wiler-Ersigen liegen, aber noch ein Spiel in der Hinterhand haben? «Als Trainer hätte ich es natürlich am liebsten, wenn wir unbestritten Richtung Meistertitel marschieren könnten. Aber für den Sport ist es gut, wenn die Konkurrenz stark ist.»

Zwei Weltklassespieler aus dem Ausland

Eine Politik wie der FC Bayern München, also mit Transfers dem Gegner die stärksten Spieler abzuluchsen, betreibe man nicht. Wenn schon auswärtige Verstärkungen, dann gleich richtig: Der SV Wiler-Ersigen holt lieber Weltklassespieler aus dem Ausland, wie zum Beispiel den Verteidiger Krister Savonen und den Topstürmer Joonas Pysly aus Finnland.

Dank der ausgezeichneten Vernetzung in der Region findet man auch immer wieder ein Praktikum oder eine Teilzeitstelle, damit sich diese Unihockey-Cracks integrieren können und wohlfühlen – wie Captain Tatu Väänänen, der nun schon seit sieben Jahren für Wiler-Ersigen spielt. Gegen die früheren Kollegen von Tampere werden die drei SVWE-Finnen im Champions Cup sicher besonders motiviert sein.