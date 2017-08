Vor dreissig Jahren eröffnete Reto Burki in Solothurn den Tropical Bike Shop. Fast zeitgleich gründete der ehemalige Langstreckenläufer das Tropical Bike Team. Dieses sei während der letzten Jahre kontinuierlich gewachsen, erzählt der 57-jährige Derendinger stolz. «Aktuell sind knapp 45 Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren dabei.»

Den nächsten Schritt wagte Burki vor etwas mehr als zwei Jahren, als er das Bike Team Solothurn ins Leben rief. «Damit die älteren Fahrer, die Potenzial haben und dieses auch ausschöpfen wollen, noch besser gefördert werden können», erklärt er. Das Team umfasst die 19-jährigen Talente Vital Albin, Nick Burki und Ursin Spescha. «Sie sind ehrgeizig, zielgerichtet und wissen, was sie wollen: Profi werden. Dafür gehen sie kompromisslos ihren Weg», sagt Reto Burki über seine drei Schützlinge.

«Sensationell» seien die ersten rund zwei Jahre des Bike Teams Solothurn verlaufen: «Die Erwartungen wurden übertroffen. Jetzt kommt aber der grosse Schritt in die U23-Kategorie. National sind wir schon an der Spitze, international brauchts noch ein, zwei Jahre.»

In diesen Tagen erlebt die Solothurner Equipe eine Premiere: Sie geht erstmals am Weltcup-Rennen in Kanada an den Start. «Das erste Übersee-Rennen ist ein Abenteuer», freut sich Burki. Dieses sei logistisch und auch finanziell eine riesige Herausforderung für das Team. Am Dienstag gings los. Mittlerweile konnten die drei Fahrer, die von Teamchef Roland Richner und Mechaniker Christian Reber betreut werden, schon vor Ort auf der Strecke trainieren. Das Rennen findet am Sonntag statt.

«Das grosse Ziel von allen drei Fahrern ist ein Top-15-Platz», blickt Teamgründer Reto Burki voraus. Dieser würde gleichzeitig die Qualifikation für die WM in Australien bedeuten. «Die Chancen sind da, aber es muss alles zusammenpassen», ist Burki selber gespannt.