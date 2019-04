Tabellenführer FC Iliria konnte auch das zweite Spiel der Rückrunde für sich entscheiden. Iliria setzte sich zu Hause gegen Biberist trotz frühem Rückstand mit 3:1 durch. Topskorer Samuel Prenaj traf doppelt (47. und 88. Minute), für den Gamewinner sorgte Jasminder Dhillon in der 50. Minute. Auch Verfolger Fulenbach blieb siegreich. Ramon Affentranger und Yves Ehrenbolger steuerten die Tore zum 2:0-Heimerfolg gegen den FC Mümliswil bei.

Federn lassen musste der Tabellendritte FC Grenchen 15. Der Stadtklub unterlag beim Tabellensechsten Lommiswil mit 0:2. Batuhan Baladin brachte Lommiswil in der ersten Halbzeit in Führung, Lars Herzog machte in der 64. Minute alles klar. Der FC Bellach (7.) schlug den FC Härkingen (4.) mit 1:0. Mergim Sadriji war der Siegtorschütze in der 74. Minute. (RAW)