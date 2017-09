Bereits gestern Donnerstag verabschiedete sich die EHC-Olten-Karawane ins Trainingslager in Richtung Feldkirch. Am Sonntag (18 Uhr) treffen die Powermäuse in ihrem einzigen Testspiel des Wochenendes auf die VEU Feldkirch. Am Montag dislozieren die Spieler per Bus ins Montafon nach Tschagguns, wo am Vormittag eine «geführte Velotour» und am Nachmittag ein «Spaziergang auf eine Berghütte», wie es Headcoach Bengt-Ake Gustafsson süffisant lächelnd formulierte, auf dem Programm stehen.

Der «Spaziergang» dürfte vermutlich mehr einem schweisstreibenden Konditionstraining bei empfindlich kühlen Bedingungen gleichen und wird für die Oltner Cracks so etwas wie den krönenden Abschluss des Trainingslagers darstellen. Vorher stehen in Feldkirch insgesamt fünf Eiseinheiten, ein Warm-up und der Vergleich mit dem lokalen Eishockeyklub auf dem Speiseplan.

Dass die Oltner das unmittelbar an der Grenze zur Schweiz gelegene Feldkirch als Destination ausgesucht haben, ist übrigens alles andere als überraschend. Bengt-Ake Gustafsson verbrachte in den 1990er-Jahren insgesamt sechs Saisons in Diensten der VEU, davon fünf als Spieler und wurde auch fünfmal Meister. Sein Trainer war damals übrigens ein gewisser Ralph Krueger, der Feldkirch 1997 verliess und Headcoach der Schweizer Nationalmannschaft wurde. Logisch kennt der Schwede, der später auch als Assistent von Krueger in der Nationalmannschaft amtete, diese Destination in- und auswendig und pflegt immer noch beste Beziehungen. «Die Bedingungen dort sind optimal für uns», schwärmt der EHCO-Headcoach.

Letzter Test in Freiburg

Für Bengt-Ake Gustafsson und Assistenztrainer Chris Bartolone geht es in den nächsten Tagen vor allem darum, die Mannschaft mit ihren 15 Neuzugängen weiter zu festigen. Am EHCO-Cup zeigten die Powermäuse, dass sie auf dem richtigen Weg sind, und lieferten vor allem im Final gegen den A-Ligisten Fribourg-Gottéron (1:3) eine sehr gute Leistung ab.