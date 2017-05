Nach der 2:3-Derbyniederlage gegen den FC Solothurn entliess der FC Wangen Trainer André Fimian (wir berichteten). Interimscoach Bejtush Rrustolli soll den Klub in den letzten drei Meisterschaftsspielen vor dem Abstieg aus der 1. Liga bewahren. Wangen hat im Moment drei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze.

Die Freistellung kommt für André Fimian nicht ganz überraschend: «Irgendwie spürte ich nach dem Solothurn-Spiel, dass etwas im Gange ist», sagt der 52-Jährige. Nachvollziehen kann er den Entscheid der Vereinsleitung indes nicht: «Der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt bringt dem FCW überhaupt nichts.»

André Fimian hatte das Zepter beim FC Wangen Mitte Januar übernommen. Er löste auf der Chrüzmatt den im November geschassten Salvatore Romano ab. Bei Fimians Amtsantritt lag der FC Wangen auf dem elften Tabellenplatz. Mit einem Punk Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Jetzt ist Wangen Zwölfter, das Polster beträgt drei Punkte, wobei die Wangner im Vergleich zum Konkurrenten Sursee das deutlich schlechtere Torverhältnis aufweisen. Morgen Samstag (16.30 Uhr) kommts im Stadion Schlottermilch in Sursee zum kapitalen Direktduell am Strich.

Zu wenig Tore und Punkte

«Ich kann es nicht verstehen, dass der Verein vor einem derart wichtigen Spiel den Trainer wechselt und damit meine ganze Arbeit in der Rückrunde auf einen Schlag abbricht», kritisiert Fimian. «Dass dies auf die Mannschaft einen positiven Effekt hat, bezweifle ich.» Der Entscheid passe aber zur jüngsten Geschichte des FC Wangen, fügt Fimian an: «Dort ticken die Uhren ein bisschen anders.» In den neun Spielen als Wangen-Coach holte Fimian zehn Punkte.