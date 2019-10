prev next

Eine ausgeglichene Partie endet für die Powermäuse in einer Niederlage. Zweimal konnten sie den Ausgleich erzielen. Dann folgte aber die Entscheidung. Innert einer Minute im zweiten Drittel kassierten die Oltner zwei Tore in der vier minütigen Unterzahl – ein Tor zu viel. Garry Nunn verkürzte im letzten Drittel mit seinem Treffer noch auf 3:4. Dabei blieb es. Damit verpasst der EHC Olten den ersten Auswärtssieg in Ajoie zu bestätigen.