Die ehemalige Ruderin Anna Bürki betreibt den Sport seit vier Jahren. «Pesäpallo ist definitiv intensiver und kopflastiger», ist die junge Frau überzeugt. Die Spieler auf dem Feld müssten genau aufpassen, wann sie zum nächsten Pesä – in der amerikanischen Variante Base genannt – laufen wollen.

Zwei Gruppen, acht Nationen

Nächsten Mittwoch reisen die zwei Schweizerteams nach Turku. Im Finnpesis-Solothurn-Clubdress werden die Mannschaften die Spiele an der Weltmeisterschaft bestreiten. Das Männerteam kämpft in zwei Gruppen und unter acht Nationen um den Titel. Das erste Spiel bestreiten sie am 20. Juli gegen die USA. «Die Amerikaner sind eine Wundertüte. Es kommt stark darauf an, wie viele gebürtige Finnen mitspielen», fasst Reto Brotschi seine Chancen zusammen.

Das Mixed-Team startet das Turnier am selben Tag gegen Deutschland, das es bei der letzten WM geschlagen hat. «Finnland gehört klar zu den Favoriten. Nun kommt es darauf an, was wir aus unserer Rolle als Underdog machen», schätzt Reto Brotschi die Chancen der Nationalteams ein.