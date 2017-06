Bei hochsommerlichen Bedingungen knüpfte Joey Hadorn, der bei der Firma Stöckli in Heimberg als Fahrradmechaniker arbeitet, an seinen letztjährigen Coup an. Seinen letzten Begleiter Pascal Buchs, den gleichaltrigen Teamkollegen der OL-Nationalmannschaft, liess Hadorn bereits nach einem Kilometer stehen.

«Ich hätte gerne meinen Streckenrekord verbessert», haderte Hadorn im Ziel. «Ich fühlte mich sehr gut, musste aber schon nach dem ersten Kilometer alleine laufen. Und das bei diesen heissen Temperaturen.» Er verpasste seine Bestzeit aus dem Vorjahr um 14 Sekunden.