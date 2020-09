2897 Sitzplätze, 4 Eingänge: So sieht das temporäre Kleinholz – und so viel müssen Sie für Ihren Sitzplatz bezahlen

Der EHC Olten darf aufgrund der behördlichen Bestimmung vom 2. September in der neuen Saison 2'897 Personen ins Stadion lassen. Weshalb diese Zahl? Bei einer möglichen Vollauslastung liessen sich im Kleinholz insgesamt 4'346 Sitzplätze einbauen. 2'897 Plätze sind wie vom Bundesrat verlangt zwei Drittel dieser Maximalauslastung des Stadions, das in seiner Originalfassung 6'190 Personen Platz bietet.

Der EHC Olten startet am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds in die neue Saison. Das Stadion Kleinholz wird komplett mit Sitzplätzen ausgestattet. Nächste Woche werden aufgrund der Sitzplatzpflicht im Norden, im Osten und im Süden des Stadions von der Firma Nüssli AG temporäre Tribünen eingebaut, um dann rechtzeitig zum Saisonstart bereit zu sein. Der EHC Olten bekam für das folgende Schutzkonzept vom Kanton Solothurn grünes Licht.

Was bedeutet das für mich als Sitzplatzabo-Besitzer?

Für die bisherigen Sitzplatzabo-Besitzer in den Sektoren F1-F4 ändert sich nichts. Alle Personen auf der Haupttribüne haben ihren Platz für die gesamte Saison auf sicher und dadurch weiterhin Zugang zum Restaurant Saloon, zur Feldschlösschen Lodge und den Buvetten beim Ausseneisfeld.

Was bedeutet das für mich als Stehplatzabo-Besitzer?

Es gibt die Möglichkeit, ohne Aufpreis einen Sitzplatz in den Sektoren A, B, D oder G zu beziehen oder gegen einen Aufpreis einen Platz im Sektor C auszuwählen. Jeder Stehplatzabo-Besitzer kann sich ab Freitagmorgen um 9 Uhr via Telefon (062 213 11 33) oder persönlich auf der Geschäftsstelle melden. Die genaue Preisgestaltung findet sich auf der Liste unten. Wichtig: Bei Kleingruppen, die während der gesamten Saison zusammensitzen wollen, soll jeweils nur eine Person für die gesamte Gruppe den EHC Olten kontaktieren.

Der EHC Olten lag grossen Wert darauf, eine faire Preispolitik zu gestalten. Das war nicht einfach: Denn der EHC Olten will allen Stehplatzabo-Besitzern, die nicht mehr als die üblichen 560 Franken für ein Stehplatz-Abo ausgeben wollen oder können, den Zugang ins Sitzplatzstadion trotzdem ermöglichen. Dies realisiert der Klub mit den Sektoren A/B/D/G hinter den beiden Toren, in denen kein Aufpreis erfolgt, obwohl die Fans nun sitzen. Wer im Sektor C (Längsgerade, vis a vis Haupttribüne) platziert werden will, wird zum Stehplatz-Abopreis von 560 Franken einen Aufpreis von 170 Franken bezahlen müssen. Dies, weil die Sicht auf das Spielfeld mit einem üblichen Sitzplatz mehr als nur zu vergleichen ist.