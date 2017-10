Die neue Saison begann für die Schönenwerder Volleyballer so, wie die letzte aufgehört hatte: mit einem Duell gegen den Lausanne Université Club. Im Frühling waren die Niederämter in der Best-of-3-Serie noch klar überlegen. Der Lohn dafür war die Bronzemedaille. Lausanne avancierte in der Vorsaison zu Volley Schönenwerds Lieblingsgegner.