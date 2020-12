So sieht die verbrannte Hand von Romain Grosjean aus

(gav) Romain Grosjean erlebt am 1. Advent beim GP von Bahrain der blanke Horror. Nach einem Crash mit seinem Boliden in die Leitplanke fängt sein Haas-Bolide Feuer. Der mit französischer Lizenz fahrende Genfer erholt sich schnell vom üblen Unfall. Seine rechte Hand kann er am Donnerstag von den Bandagen befreien und teilt dies mit seinen Fans auf Instagram.

Der 34-Jährige schreibt dazu: «Zu 50% zurück. Verdammt, meine rechte Hand von den Bandagen zu befreien macht mich mega glücklich. Ich muss sie oft eincremen, aber es fühlt sich super an, sie in einem solch guten Zustand zu sehen. Nun warte ich darauf, dass sich meine linke Hand erholt.»