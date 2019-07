Mit dem Start der Super-League-Saison 19/20 am Freitag beginnt eine neue Ära im Schweizer Fussball. Der Schiedsrichter im Stadion wird bei seinen Entscheidungen künftig unterstützt von einem Video-Schiedsrichter, dem sogenannten Video Assistant Referee (VAR). Diese überwachen von einem Studio in Volketswil aus jedes Spiel. Sowohl der Videoschiedsrichter wie der Schiedsrichter im Stadion können bei strittigen Szenen künftig eine Klärung per Videobeweis verlangen.