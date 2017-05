2014

Gegen Russland (0:5) und die USA (2:3) setzt es zum Auftakt gleich zwei Niederlagen. In der dritten Partie unterliegen die Schweizer gegen Gastgeber Weissrussland 3:4. Dieses Handicap kann die Schweiz trotz drei Siegen gegen Deutschland (3:2), Kasachstan (6:2) und Lettland (3:2) nicht mehr wettmachen. Entscheidend ist die knappe 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen Finnland. Ein Jahr nach dem Gewinn der Silbermedaille muss sich die Schweiz mit Platz zehn zufriedengeben.

2015

Zum Auftakt lassen die Schweizer auf läppische Art und Weise Punkte liegen gegen Aufsteiger Österreich (3:4 n. Pen.). Danach wurstelt sich die Mannschaft unter dem neuen Headcoach Glen Hanlon zu zwei Siegen gegen Frankreich (3:1) und Deutschland (1:0). Gegen Lettland, Schweden und Tschechien holen sich die Schweizer bei drei 1:2-Niederlagen jeweils noch einen Punkt, was schliesslich auf wundersame Art und Weise für die Viertelfinal-Qualifikation reicht. Dort ist man dann gegen die USA bei der 1:3-Niederlage chancenlos.

2016

In der ersten WM unter dem neuen Führungstrio Fischer/von Arx/Hollenstein gibts zum Auftakt wieder eine ärgerliche Niederlage gegen den Aufsteiger Kasachstan (2:3 n. Pen.). Mit angeknackstem Selbstvertrauen finden die Schweizer in Moskau nicht mehr in die Spur und verpassen schliesslich trotz am Ende noch ordentlichen Leistungen die Viertelfinal-Qualifikation deutlich.