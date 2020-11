Zweiter Schweizer Meistertitel für Vivianne Härri

Härri überflügelte im zweiten Lauf die nach halbem Pensum führende Wild und sicherte sich mit fünf Hundertsteln Vorsprung ihren zweiten Schweizer Meistertitel bei der Elite. Im Frühling vor zwei Jahren hatte sie Gold in der Kombination gewonnen. Zelger büsste etwas mehr als eine Sekunde auf die Innerschweizerin ein.

Wendy Holdener und Michelle Gisin waren nicht am Start. Sie bereiteten sich auf der Diavolezza zusammen mit Mélanie Meillard, Camille Rast, Nicole Good und Carole Bissig auf die zwei Weltcup-Slaloms vom Wochenende in Levi in Finnland vor.