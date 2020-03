Weiterer Rekord von Friedrich, 9. Platz von Vogt

Friedrich wurde bei der Viererbob-WM in Altenberg seiner Favoritenrolle gerecht - wenn auch sehr knapp. Der Sachse setzte sich auf seiner Heimbahn mit fünf Hundertsteln Vorsprung auf Johannes Lochner durch. Nico Walther machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.

Der Schweizer Michael Vogt konnte seinen Exploit vom letzten Jahr (5.) nicht wiederholen. Mit dem 9. Rang erfüllten Vogt und seine Anschieber Simon Friedli, Cyril Bieri und Sandro Michael aber ihr Minimalziel. Nach einem starken ersten Durchgang am Samstag mit der sechstbesten Zeit, verlor Vogt in der Folge noch drei Plätze.

Der 22-jährige Schwyzer hatte auf der sehr anspruchsvollen Bahn im Erzgebirge noch nie zuvor einen Viererbob-Wettkampf bestritten und machte zuletzt nach einer langen Saison einen etwas ausgelaugten Eindruck. Der zweite Schweizer Schlitten mit dem ebenfalls erst 22-jährigen Piloten Timo Rohner belegte den 16. Rang.

Francesco Friedrich eilt derweil mit erst 29 Jahren von Rekord zu Rekord. Am vergangenen Wochenende hatte er mit dem Zweierbob als erster Fahrer der Geschichte zum sechsten Mal in Folge triumphiert. Nun egalisierte er mit dem insgesamt neunten WM-Titel die Bestmarke des legendären Italieners Eugenio Monti aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Nach den Weltmeisterschaften 2017 und 2019 sowie den Olympischen Spielen 2018 holte er beim vierten Grossanlass in Folge das Double. Vor dem vierten und letzten Durchgang hatte Friedrich, Lochner und Walther nur eine einzige Hundertstelsekunde getrennt.

Mit dem bei Halbzeit viertplatzierten Kanadier Justin Kripps fiel am Sonntag der härteste Konkurrent, der einen deutschen Dreifachsieg hätte verhindern können, verletzungshalber weg. Zudem stürzten im dritten und vierten Durchgang drei Schlitten.

Nico Walther, wie Friedrich 29 Jahre alt und Sachse, erklärte nach seiner fünften WM- oder Olympia-Medaille den Rücktritt. Gold holte er nie. Noch vor dem Saisonstart war Walther in Altenberg im Training gestürzt und gemäss den Ärzten nur knapp einer Querschnittlähmung entgangen. "Ich bin nicht mehr bereit, auf die letzte Hundertstel zu gehen. Es gibt wichtigeres als Sport", erklärte er nun.