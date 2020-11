Vier Schweizer Meistertitel 2020 werden doch noch vergeben

Den Auftakt machen die Slalom-Asse. Kommenden Dienstag fahren die Frauen auf der Diavolezza um Medaillen, zwei Tage später ermitteln die Männer den Champion. Die weiteren Titelkämpfe finden in Arosa (Riesenslalom der Frauen und Männer am 17. und 19. November), Davos (Super-G und Kombination der Frauen am 25. November) und Zinal (Super-G und Kombination der Männer am 25. November) statt.

Keine Medaillen werden 2020 in der Abfahrt vergeben. Dies wegen Termin-Engpässen und aus Gründen der Sicherheit, da junge Athletinnen und Athleten nicht die Möglichkeit hätten, vorab Abfahrt zu trainieren.

"Auch wenn einzelne Rennen ohne Weltcup-Fahrerinnen und -Fahrer ausgetragen werden, so sind die nationalen Titelkämpfe insbesondere für die weniger erfahrenen Athletinnen und Athleten gleichwohl wertvolle und willkommene Leistungsvergleiche", betonte Walter Reusser, Alpin-Direktor von Swiss-Ski.