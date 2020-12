Verdacht auf Kreuzbandriss: Schmidhofer droht Saison-Aus

Zu diesem Schluss kam ÖSV-Teamarzt Dr. Helmut Eggl bei Abklärungen im nahegelegenen Spital in Bourg-Saint-Maurice. Die 31-jährige Steirerin wurde nach Innsbruck verlegt. Dort sollen weitere Untersuchungen nähere Aufschlüsse geben.

Schmidhofer stürzte am Freitag in der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in Val d'Isère in hohem Tempo in die Fangnetze und durch das erste Netz hindurch. Sie war bei der Erstversorgung bei vollem Bewusstsein und konnte nach längerer Bergung mit Schürfungen im Gesicht sowie Schmerzen in Knie und Rücken mit dem Schlitten ins Tal gebracht werden.

Sollte sich die Erstdiagnose bestätigen, dürfte die WM-Saison für Schmidhofer gelaufen sein.