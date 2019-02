Vielleicht sollte sich Corinne Suter in Åre eine Wohnung kaufen. Sie und das kleine WM-Städtchen – das passt einfach: Nach Bronze im Super-G gewann die 24-Jährige gestern Silber in der Abfahrt. Was für eine Geschichte. Suter schwärmt: «Ich liebe dieses Land. Wenn man oben am Start steht und in diese Landschaft blickt, hat man ja eigentlich schon gewonnen.»

250 000 Franken kostet eine kleine Wohnung in Åre. Unweit des House of Switzerland, wo Suter gestern Abend schon zum zweiten Mal gefeiert wurde, wirbt ein lokaler Immobilienmakler dafür.

Während der WM lebt Suter in einer Mietwohnung. Aber diese ist ein Puzzleteil für ihren Erfolg. Dort fühlt sich die Schwyzerin wohl. Und dorthin konnte sie sich zurückziehen nach den so aufwühlenden Tagen zwischen Dienstag und Sonntag.

Ablenkung auf dem See

Am Dienstag nach der Bronzefahrt im Super-G konnte Suter gar nicht mehr aufhören, zu weinen vor Glück. Nie stand sie im Weltcup auf dem Podest. Ausgerechnet an der WM klappte es. Es bedarf viel, nach einem solchen Rausch der Gefühle, zurück auf den Boden zu finden. Dass es Suter gelang, ist beeindruckend.

Ruhe fand sie in der Wohnung direkt neben der Strecke. Ablenkung auf dem See. Zusammen mit Teamkollegin und Freundin Jasmine Flury fuhr Suter am Samstag einen Sportwagen auf der vereisten Unterlage. Die Action abseits der Ski-Piste war ein weiteres Puzzleteil für den Erfolg.

Flury hatte nach ihrem Premierensieg im Dezember 2017 im Weltcup erlebt, dass Emotionen, auch wenn sie positiv sind, zu viel werden können. Bei ihr ging lange gar nichts mehr. Nun half sie ihrer Freundin, Gleiches zu vermeiden. Nach der Silberfahrt in der Abfahrt sagt Suter: «Ich habe meine Emotionen heute besser im Griff.» Tränen gab es keine.

«Die WM ist für mich so perfekt gelaufen»

Es half, dass der so lang ersehnte Exploit bereits im Super-G erfolgt war. Das nahm Druck. Aber Suter wusste, dass in der Abfahrt viel möglich ist. Das hatten schon die Trainings gezeigt. Das erhöhte den Druck wieder. Aber Suter hielt stand. Und ohne einen Fahrfehler im Mittelteil, als sie kurz von der Ideallinie abkam, wäre vielleicht sogar Gold möglich gewesen. Doch darüber ärgern wollte sich Suter nicht. «Als ich im Ziel war, ging ich aufgrund meines Fehlers nicht davon aus, dass die Fahrt für das Podest reicht. Die WM ist für mich so perfekt gelaufen. Ich kann es gar nicht fassen.»