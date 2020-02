Spitzenduelle an Oberwallis und Genf

Im Spitzenduell der Männer setzten sich die Olympia-Dritten aus Genf (Peter De Cruz) gegen die EM-Zweiten von Bern Zähringer (Yannick Schwaller) 8:7 nach Zusatz-End durch. Das Gipfeltreffen der Frauen entschied Oberwallis (Elena Stern) gegen die Weltmeisterinnen des CC Aarau (Silvana Tirinzoni) 8:5 für sich.

Nach den bisherigen Leistungen ist abzusehen, dass alle vier Teams aus den Top 10 der Weltrangliste in die zweite Round Robin (je vier Teams) und danach in die Finals vom Samstag gelangen werden. Es geht um die Schweizer Meistertitel und - wichtiger - um die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im März (Frauen) und im April (Männer).