Er kam quasi durch die Hintertür. Ohne Pauken, aber mit guten Ideen. Von Schmids Einstieg in das Trainergeschäft erfuhr die Öffentlichkeit im Herbst eher zufällig. Der Berner Oberländer sucht die Mikrofone nicht.

Nach seinem verletzungsbedingten Rückzug von der Rennpiste im Dezember vor zwei Jahren verschwand der erste Olympiasieger der Skicross-Geschichte vorübergehend vom Spitzensport-Radar.

Auf ein Comeback bei Swiss Ski spekulierte Schmid nicht, im Strassenbau fand er, was er suchte: einen Job mit einer gewissen Regelmässigkeit, eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, garantierte Nähe zur Familie. «Ich war eigentlich zufrieden», sagt Schmid und erinnert sich an ein wegweisendes Telefonat im Sommer: «Dann rief mich Nationalcoach Ralph Pfäffli an.»

Der Prozess kam in Bewegung. Ein, zwei Feedbacks. «Passt es für das Team? Gibt es mir gegenüber eine gewisse Skepsis? Nicht jeder gute Fahrer ist ein guter Coach.» Die Absprache mit der Partnerin, die unverzügliche Zusage.

Experiment und Chance zugleich

Seit September gehört Schmid zum Stab von Pfäffli; vorerst bis Ende Saison. «Für mich ist es wie ein Experiment und eine Chance zugleich, in der Branche wieder Fuss zu fassen.»

Der 33-Jährige bringt eine Menge Knowhow in das Team. «Er weiss sehr viel, und er weiss vor allem, um was es in entscheidenden Rennen geht», lobt der Chefstratege Pfäffli seinen Assistenten, für den er sich beim Verband starkmachte.