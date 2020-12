Sensation zum Abfahrts-Auftakt: Striedinger siegt vor Kryenbühl

Der 26-jährige Kryenbühl sass lange in der Leaderbox, ehe er sich vom spät gestarteten Österreicher Otmar Striedinger noch um fünf Hundertstel auf den 2. Platz verdrängt sah. Diesen Rang hatte der Nidwaldner im Weltcup bereits einmal belegt: Ende Dezember 2019 musste er sich in der Abfahrt in Bormio einzig dem Italiener Dominik Paris knapp geschlagen geben.

Als Dritter komplettierte in Val d'Isère der Norweger Aleksander Kilde mit 0,14 Sekunden Rückstand das Podest der ersten von neun Saison-Abfahrten. Zweitbester Schweizer war Beat Feuz. Der dreifache Disziplinensieger in der Abfahrt verlor 0,31 Sekunden auf Striedinger, der im Weltcup nach zuvor drei Podestplätzen erstmals triumphierte. Vortagessieger Mauro Caviezel verpasste den Vorstoss in die Top 10 ebenso wie Carlo Janka.

Niels Hintermann schied auf dem Weg zu einem absoluten Spitzenergebnis aus. Der Zürcher kam nach gut eineinhalb Minuten Fahrtzeit zu Sturz, nachdem er zu diesem Zeitpunkt noch um mehr als zwei Zehntel vor dem nachmaligen Sieger gelegen hatte.