Bei schwierigen Verhältnissen mit starkem Wind leistete sich der 29-jährige Oberwalliser gleich sechs Schiessfehler. Mit den sechs Strafminuten reichte es Weger nach zwei Top-Ten-Plätzen nur zu einem 44. Rang.

Bester Swiss-Ski-Athlet war Jeremy Finello. Mit drei Fehlschüssen klassierte sich der französisch-schweizerische Doppelbürger auf dem 24. Platz. Mit sieben respektive neun Strafminuten schafften es Martin Jäger und Mario Dolder nicht in die ersten 70.

Der Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer sicherte den deutschen Männern den ersten Titel an der diesjährigen WM. Der 31-Jährige blieb als einer von nur zwei Startern im Schiessstand fehlerfrei und gewann so überlegen mit über einer Minute Vorsprung auf den überraschenden Bulgaren Vladimir Iliev. Bronze ging an den Norweger Tarjej Bö. Sie hatten wie der viertplatzierte Schwede Sebastian Samuelsson einen Fehlschuss zu verzeichnen.

Tarjejs jüngerer Bruder Johannes Thingnes Bö verpasste die Medaillen für einmal deutlich. Der bereits als Sieger des Gesamt-Weltcups feststehende Norweger liess drei Scheiben stehen und landete lediglich im 9. Rang. Noch schlechter lief es dem einstigen Dominator Martin Fourcade mit Platz 19.