In dieser Partie waren für die EM-Zweiten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau auch weitere Dinge neu. Erstmals an diesem WM-Turnier entwickelten sie von Spielbeginn an einen hohen Druck auf die Gegnerinnen. Und erstmals gelang es ihnen, Fehlsteine der Gegnerinnen konsequent zu nutzen.

Auf diesem Niveau hatten die Schweizerinnen an der EM in November in Tallinn nahezu während der ganzen Woche gespielt. An der WM in Dänemark kommt die Steigerung möglicherweise noch rechtzeitig. Noch bleiben Tirinzonis Crew fünf Partien in der Round Robin, in denen sie die Qualifikation für die K.o.-Spiele der besten sechs Teams sicherstellen können.

Die Schottinnen, angeführt von der WM-Debütantin Sophie Jackson, waren überfordert und gerieten bis zur Halbzeit 0:7 in Rückstand. Nach sechs Ends, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, gaben sie auf.

Im Match vom Mittwochabend treffen die Schweizerinnen auf China.