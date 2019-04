Das australische Duo Tahli Gill/Dean Hewitt belegte in der Gruppe C trotz zweier Niederlagen den 1. Platz vor Tschechien und Italien. Der Achtelfinal wird am Freitag um 9 Uhr gespielt. Kommen sie weiter, werden die Zuger am gleichen Tag um 18 Uhr auch noch den Viertelfinal bestreiten.

Nach den bisherigen Leistungen stehen die Aussichten, dass die Schweiz in der K.o.-Phase weit kommen wird, nicht besonders gut. In den individuellen Statistiken belegen Daniela Rupp bei den Frauen und Kevin Wunderlin bei den Männern lediglich Plätze im vorderen Mittelfeld. In der Wertung der gelungenen Steine büssten sie jeweils 13 Prozentpunkte auf die Besten ein.