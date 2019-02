Der 21-jährige Norweger hatte bereits nach dem Springen geführt und setzte sich im 10-km-Langlauf in einem Dreiersprint gegen den Österreicher Bernhard Gruber und den Japaner Akito Watabe durch. Die Deutschen gehörten für einmal zu den Geschlagenen mit Johannes Rydzek als Bestem auf Platz 8.

Riiber teilte sich den Lauf perfekt ein. Er konnte zu Beginn mit seinem Landsmann Espen Björnstad laufen, liess sich dann von den Verfolgern einholen und schonte sich, um auf der Zielgeraden nochmals zusetzen zu können. Riiber ist der erste norwegische Weltmeister in der Nordischen Kombination seit Bjarte Engen Vik vor 18 Jahren.

Der einzige Schweizer Tim Hug verpasste ein gutes Resultat bereits im Springen, das er mit nur 91 m als 37. beendete. Die Bedingungen waren allerdings sehr wechselhaft, was auch andere Athleten zurückwarf. Im Langlauf konnte sich der Solothurner noch auf den 26. Platz verbessern. Der 31-Jährige zeigte sich mit seinem Wettkampf dennoch zufrieden. "Es war ein cooles Rennen", meinte er. "Es ist einfach schade, dass es auf der Schanze eine Lotterie war." Ob er auch in Zukunft das Fähnlein der Nordischen Kombination in der Schweiz aufrecht erhält, will er erst am Ende der Saison entscheiden.