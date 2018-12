Der 32-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Trondheim: "Skifahren ist mein Leben und es ist schwer, das aufzugeben. Aber gleichzeitig fühlt es sich gut an."

Northug gehört mit zweimal Olympia-Gold und 13 WM-Titeln zu den grossen Stars im Skisport. Doch die letzten zwei Jahre liefen nicht so gut. "In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass es nicht ausreicht, um auf dem Niveau zu sein, das für den Kampf um die Weltmeisterschaft erforderlich ist. Mein Körper kann mit der Belastung nicht mehr umgehen", sagte Northug unter Tränen. Konkrete Pläne für die Zukunft äusserte Northug nicht.