Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov schliesst nach 16 Jahren auf höchster Wettkampfstufe das Spitzensportkapitel. Er hat genug von seinem Verletzungspech. Jetzt will er sich vor allem der Kunst widmen. Wir haben den 31-Jährigen an seiner Ausstellung in Bern getroffen und mit ihm über das Karriereende gesprochen.