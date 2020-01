Paganini nur von drei Russinnen bezwungen

Als Paganini ihre Punktzahl in der Kür erfuhr, war sie sehr bewegt. Sie war gemäss eigener Aussage noch nie so gut auf einen Wettkampf vorbereitet und bestätigte dies eindrücklich. Nach dem Kurzprogramm gelang der Tochter eines Bündners auch im zweiten Wettkampfteil eine persönliche Bestleistung. Das Total steigerte Paganini um 10,38 auf 192,88 Punkte. Damit distanzierte sie die fünftklassierte Finnin Emmi Peltonen, die Tochter von LHC-Trainer Ville Peltonen, um 11,09 Punkte. An ihren ersten beiden Europameisterschaften hatte sie die Ränge 7 und 6 belegt, wobei sie vor einem Jahr nach dem Kurzprogramm Dritte war.

Trotz den starken Auftritten hat Paganini, deren Vorbild die frühere amerikanische Topläuferin Michelle Kwan ist, noch Potenzial nach oben, stürzte sie doch beim zweiten Sprungelement, einem Dreifach-Lutz. Sie liess sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und zeigte in der Folge keine Schwäche mehr. Nach dem letzten Sprung, einem Doppel-Axel, war ihr die Erleichterung anzusehen. Neben fünf sauberen Dreifachen unterstrich sie in der Steiermark die gemachten Fortschritte im künstlerischen Bereich. Trainer Igor Krokavec traut ihr in zwei Jahren an den Olympischen Spielen in Peking den Sprung in die Top Ten zu.

Gegen die russische Läuferinnen war Pagagini wie erwartet chancenlos. Auf die Bronzemedaillengewinnerin, die 15-jährige Alexandra Trussowa (225,34), verlor Paganini 32,46 Punkte. Gold sicherte sich die 16-jährige Alena Kostornaja (240,81) vor der 15-jährigen Anna Schtscherbakowa (237,76). Kostornaja hätte mit ihrer Punktzahl bei den Männern den 5. Platz belegt. Dabei kam auch sie nicht fehlerfrei durch - sie stürzte wie Paganini beim Dreifach-Lutz. Schtscherbakowa und Trussowa stürzten ebenfalls, letztere gar zweimal. Schtscherbakowa stand zu Beginn des Programms die Kombination Vierfach-Lutz/Dreifach-Toeloop, Trussowa zeigte eine einwandfreie Kombination Vierfach-Toeloop/Dreifach-Toeloop.

Yasmine Kimiko Yamada, die zweite Schweizerin, verbesserte sich in der Kür, die sie als 15. beendete, um fünf Positionen in den 19. Schlussrang. Und dies, obwohl die 22-jährige Zürcherin einige Schwächen offenbarte. Mit der Gesamtpunktzahl von 152,62 blieb sie deutlich unter ihrer Bestmarke (164,68).