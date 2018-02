Ramon Zenhäusern, angesichts ihrer Qualitäten in Parallelrennen sollten die Trainer bei Swiss-Ski eine neue Trainingsgruppe für diese Disziplin bilden. Und Didier Plaschy müsste der Trainer sein.

"Darf ich nicht im Slalom weiterfahren? Da war ich ja auch nicht so schlecht. (lacht) Ja, der Plaschy... Das ist ein 'extremer Siech' - einer, der das Extreme sucht. Wohl deshalb hat er sich einen Narren gefressen an mir. Er wollte den Leuten das Gegenteil beweisen, ihnen zeigen, dass auch ein Zwei-Meter-Mann im Slalom erfolgreich sein kann. Das ist es, was ihn an mir gereizt hat."

Im Vergleich zum Slalom waren die Erwartungen im Team-Event hoch. Wie gingen Sie damit um?

"Es war nicht einfach. Die letzten Tage waren voller Emotionen und die Kräfte langsam am Ende. Mich neu zu konzentrieren, war eine Herausforderung. Was in den letzten Tagen war, versuchte ich auszublenden. Auch wollte ich nicht daran denken, dass nun auch noch Gold möglich ist. Die Vorstellung, nach der Silbermedaille noch eine goldene holen zu können, war ein wenig beängstigend. Entsprechend gross ist die Erleichterung, dem Druck standgehalten zu haben."

Wann zeichnete sich ab, dass Parallelrennen eine Stärke von Ihnen sind?

"Also vor dem Sieg in Stockholm Ende Januar hätte niemand gedacht, dass ich überhaupt Parallelslalom fahren kann."