Für ihre beiden Sprünge erhielt Gremaud von der Jury 47 und 36 Punkte, was in der Endabrechnung zum Sieg reichte. Hinter der 18-jährigen Freiburgerin, die vor einem Jahr in Pyeongchang Olympia-Silber im Slopestyle gewonnen hatte, sicherte sich die Norwegerin Johanne Killi mit 80 Punkten Silber. Die bronzene Auszeichnung ging an die Estin Kelly Sildaru, die wenige Stunden zuvor am Buttermilk Mountain in Aspen im US-Bundesstaat Colorado den Slopestlye-Contest gewonnen hatte.

Mit Sarah Höfflin und Giulia Tanno schafften zwei weitere Schweizerinnen den Sprung in den Big-Air-Final. Slopestyle-Olympiasiegerin Höfflin als Fünfte und Tanno als Sechste verpassten das Podest um sieben respektive acht Punkte.