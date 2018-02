Doch wie ist möglich, dass aus einem ungelenken Riesen ein Olympia-Medaillengewinner wird? Plaschy sagt: «Sie müssen sich Zenhäusern als Seiltänzer vorstellen, der mit seinen Ski quer auf dem Seil steht und ständig die richtige Balance zum Ziel hat.» Diese braucht es bei einem Fahrer mit Zenhäuserns Grösse am dringendsten. Er kann mit seinen langen Beinen zwar vom Hebelprinzip profitieren und Tempo erzeugen. Sobald er aber nicht mehr ganz zentral über dem Ski steht, wird er wegkatapultiert. Das unsichtbare Seil für den Seiltanz führt bei Zenhäusern mitten durch seine Skischuhe. Bis er den Balanceakt beherrschte, brauchte es sehr viel Zeit und Geduld.

Zenhäusern ging surfen, fuhr Kickboard und lief Schlittschuh. Zudem hatte er gemerkt, dass ihm Kickboxen hilft, die Beinarbeit zu verbessern. Er übte und übte im Gegenwind, der ihm von den Kritikern ins Gesicht blies. Und heute beherrscht er den Seiltanz.

Wie ein Puzzle

Plaschy ist überzeugt, dass Zenhäusern schneller fahren kann als alle, wenn ihm Läufe ohne Balanceverlust gelingen. Dies bestätigt Daniel Yule. Der Schweizer, der in dieser Weltcupsaison zweimal auf das Podest fuhr, sagt: «Mich erstaunt Ramons Medaille überhaupt nicht. Im Training fährt er Luca Aerni und mir regelmässig um die Ohren.»

Zenhäusern selbst erklärt die jüngsten Erfolge – kurz vor den Winterspielen hatte er im City-Event in Stockholm seinen ersten Weltcupsieg gefeiert – als Puzzle, bei dem nun alle Teile am richtigen Ort sind. Sein Weg war eine Suche nach Einzelteilen, die oft lange dauerte. Doch sobald ein Teil passt, fällt es nicht mehr weg. «Bei mir ging es nie schnell, dafür stetig vorwärts», erklärt der 25-Jährige. Längst hat er bei Swiss Ski Trainer, die voll an ihn glauben. Er lobt die Arbeit von Thierry Meynet und Matteo Joris, und trotzdem nimmt sich Zenhäusern manchmal die Freiheit, zurück zu Plaschy zu gehen. Als die Schweizer Techniker in der Saisonvorbereitung nach Neuseeland reisten, trainierte er mit seinem Mentor in Saas-Fee.

Es war ein nächstes Teil. Genau wie die Arbeit mit Silvan Zurbriggen. Auch er ist Walliser und Slalom-Silbergewinner an der WM 2003 in St. Moritz. Zenhäusern und Zurbriggen, der seine Karriere 2015 beendet hatte, telefonieren oft und tauschen sich aus. So auch heute zwischen den zwei Läufen. «Ich will mich ganz einfach bei allen bedanken, die meinen Weg unterstützen», sagt Zenhäusern. «Bei mir wird es vermutlich noch ein wenig dauern, bis ich glaube, dass ich wach bin und Silber kein Traum ist.»