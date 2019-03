Marte Olsbu Röiseland und Johannes Thingnes Bö setzten sich bei der WM-Premiere in dieser Disziplin vor den Duos aus Italien und Schweden durch.

Die Schweiz trat mit Aita Gasparin und Serafin Wiestner nicht in Bestbesetzung an. Die beiden klassierten sich unter 28 Nationen im 14. Rang.

Der Saisondominator Bö liess sich bei seinem fünften Wettkampf in Östersund bereits die dritte Goldmedaille umhängen. Zuvor hatte er bereits in der Mixed-Staffel und im Sprint das Ziel als Erster erreicht. Bö ist einer der wenigen Athleten, der an den Weltmeisterschaften alle sieben möglichen Einsätze bestreitet. Am Wochenende folgen noch die Männer-Staffel und der Massenstart.

Dieses Mammut-Programm wollten sich Benjamin Weger und Lena Häcki, die auf dem Papier das stärkste Schweizer Duo bilden, nicht antun.