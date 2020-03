Niels Hintermann aus Kvitfjell abgereist

Erste Untersuchungen in Norwegen ergaben eine Überdehnung des Kapsel-Band-Apparats und des angrenzenden Weichteil-Gewebes, wie Swiss-Ski mitteilte. Hintermann reiste am Freitag in die Schweiz zurück und wird sich an der Uniklinik Balgrist weiteren Untersuchungen unterziehen. Ob er in dieser Weltcupsaison nochmals auf die Rennpisten zurückkehren kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.