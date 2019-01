Caviezel büsste auf den Schnellsten, den Slalom-Spezialisten Marco Schwarz, 1,6 Sekunden ein. Mehr Bedeutung als der Rückstand auf den Österreicher kommt aber der Marge auf die derzeit besten Kombinierer, die Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet, zu. Caviezels Abstand zu Pinturault beträgt 1,4 Sekunden, zu Muffat-Jeandet, dem letztjährigen Kombinations-Sieger in Wengen, gut sieben Zehntel.

Caviezel war damit von den Speed-Fahrern im ersten Wettkampf-Teil klar der Beste. Der Norweger Kjetil Jansrud oder der Italiener Christof Innerhofer etwa waren eine Sekunde beziehungsweise 1,3 Sekunden langsamer als der Bündner.

Nicht wie gewünscht auf Touren kam Luca Aerni. Der Kombinations-Weltmeister büsste auf der schon etwas ramponierten Piste knapp drei Sekunden auf Schwarz ein. Niels Hintermann, im vorletzten Winter der überraschende Gewinner der Kombination in Wengen, weist einen Rückstand von dreieinhalb Sekunden auf den Österreicher auf, war damit aber trotzdem noch etwas schneller als Carlo Janka.

Dass die Reihenfolge der Disziplinen in der Kombination geändert wurde, hängt mit dem Wetter zusammen. Nach leichtem Schneefall am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag blieb durch die Umkehrung mehr Zeit für die Präparierung der Abfahrtspiste.