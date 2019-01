"Ich weiss, dass ich womöglich nicht das Ende meiner Karriere bekomme, auf das ich gehofft habe, aber wenn es eine Chance gibt, werde ich sie ergreifen", schrieb die Amerikanerin am Mittwoch auf Twitter. Das erste Training in Garmisch ist für Donnerstag angesetzt, am Freitag gibt es noch eines.

Im Bezug auf ihre Verletzung eines Nervs im Wadenbein, die laut ihrer Darstellung im ersten Abfahrtstraining in Cortina d'Ampezzo passiert sein muss, gab sich Vonn zuversichtlich: "Ich bleibe hoffnungsvoll, dass wir das reparieren können. Ich werde nun von Tag zu Tag entscheiden und sehen was passiert."

Vonn hatte nach ihren enttäuschenden Resultaten in Italien am vergangenen Wochenende ein sofortiges Ende ihrer Karriere in Aussicht gestellt. In Garmisch-Partenkirchen stehen am Wochenende ein Super-G und eine Abfahrt auf dem Programm. Vonn hat in ihrer Karriere 82 Rennen im Weltcup gewonnen. Sie würde gerne noch den Rekord von 86 Siegen des Schweden Ingemar Stenmark brechen.