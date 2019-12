Ladina Jenny trumpft auch in Parallel-Riesenslalom auf

Es ist nicht lange her, als Ladina Jenny die letzte Saison mit gemischten Gefühlen ad acta legte. "Unter Wert" sei sie geschlagen worden, betonte die 26-jährige Alpin-Snowboarderin trotz ihrer WM-Bronzemedaille im Parallel-Riesenslalom vom Februar. Was sie damit meinte, zeigte die Glarnerin am ersten Weltcup-Wochenende der neuen Saison im russischen Bannoje eindrücklich: Nach dem 3. Rang im Parallelslalom vom Samstag doppelte sie am Sonntag mit dem 2. Platz im Riesenslalom nach.

Als Neunte der Qualifikation hatte sie auf dem Weg in ihr drittes Weltcup-Final kein einfaches Los. Im Viertelfinal stand Jenny mit Selina Jörg die Qualifikationsschnellste gegenüber, bevor sie im Halbfinal von der 46-jährigen österreichischen Altmeisterin Claudia Riegler gefordert wurde. Erst die Deutsche Ramona Hofmeister vermochte den ersten Weltcupsieg der Schweizerin noch zu verhindern.

Für Jennys Zimmergenossin Julie Zogg, die Siegerin des Vortages im Parallel-Slalom, und Olympiasiegerin Patrizia Kummer endete der Arbeitstag in den Viertelfinals. Zogg scheiterte wie nach ihr Jenny an Siegerin Hofmeister, Kummer blieb knapp hinter Riegler zurück, die das Rennen als Dritte beendete.