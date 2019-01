Peier verpasste nach Flügen auf 127,5 und 129 m seinen vierten Top-Ten-Platz in dem noch jungen Jahr 2019.

Simon Ammann verwarf nach seinem Flug auf 115 m gleich die Hände Richtung Jury. Er war aus Luke 14 losgefahren, der Wettkampf hatte bei Gate 18 begonnen. Auch Andreas Schuler (42.) durfte nicht zum Finaldurchgang antreten.

Viele Spitzenspringer taten sich mit den Verhältnissen schwer. Zum Leidwesen der zahlreichen polnischen Fans verpasste sogar der Olympiasieger Kamil Stoch den Finaldurchgang. Die Jury wählte am Sonntag die Anlauf-Geschwindigkeit wohl etwas zu vorsichtig, nachdem am Samstag im Teamspringen mehrere Athleten in die Nähe des Schanzenrekords geflogen waren. Diese Weitenjagd hatte zumindest den schweren Sturz des Deutschen David Siegel begünstigt.