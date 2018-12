Die 20-jährige Juliana Suter, deren älteste Schwester Jasmina im Weltcup Fuss zu fassen versucht, hatte auf Stufe Europacup vorab vor einem Jahr für Furore gesorgt. Am selben Tag gewann sie in Val di Fassa in Italien zwei Abfahrten. Im vergangenen Februar sicherte sie sich an den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos in dieser Disziplin die Silbermedaille.

Drei weitere Schweizerinnen schafften in Zauchensee den Sprung in die ersten zehn. Luana Flütsch wurde Fünfte, Nathalie Gröbli Sechste und Noemie Kolly Achte.

Auch die in Wolkenstein im Südtirol wohnende Nadia Delago hat eine ältere im Ski-Weltcup engagierte Schwester. Nicol Delago hatte sich am Dienstag in der Abfahrt in Val Gardena sozusagen vor der Haustüre als Zweitklassierte ihren ersten Podestplatz auf oberster Ebene geholt.