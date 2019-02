Die Bestzeit stellte wie am Vortag Sofia Goggia auf. Die Italienerin, die wegen eines Knöchelbruchs erst Ende Januar in Garmisch in die Saison einstieg, war auf dem anspruchsvollen Kurs am Mont-Lachaux 59 Hundertstel schneller als Gut-Behrami. Zwischen der besten Abfahrerin der letzten Saison und der Tessinerin klassierten sich die Amerikanerin Alice Merryweather und die Österreicherin Mirjam Puchner.

Corinne Suter untermauerte ihren guten Speed, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen ist. Die zweifache WM-Medaillengewinnerin von Are hatte seit ihrer Silberfahrt in der Abfahrt zwar zehn Tage Rennpause, der Rummel setzte ihr aber zu. Priska Nufer schaffte es wie am Vortag ebenfalls in die Top 10, diesmal als Achte. Jasmine Flury, der seit letztem Sonntag ein eingeklemmter Nerv im Lendenbereich zu schaffen macht, folgte auf Platz 14.

Wegen der hohen Temperaturen erfolgt der Start zur Abfahrt am Samstag schon um 9.30 Uhr (statt um 10.15 Uhr). Wendy Holdener, die in den Trainings viel Zeit einbüsste, wird die erst dann mit Salz präparierte Rennpiste als weiteres Training für die Kombination vom Sonntag nutzen.